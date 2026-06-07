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Liberan a dos comunicadoras recluidas en el penal de La Pila

El juez de control ordenó la liberación inmediata tras revisar la acusación por delito contra la identidad.

Por Redacción

Junio 07, 2026 12:48 p.m.
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Liberan a dos comunicadoras recluidas en el penal de La Pila
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      Dos comunicadoras identificadas como Eréndira "N" y Alejandra "N" obtuvieron su libertad tras permanecer recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social de San Luis Potosí, conocido como La Pila, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

      De acuerdo con la dependencia federal, ambas mujeres enfrentaban una acusación por el presunto delito contra la identidad de las personas. Tras la revisión de su situación jurídica, un Juez de Control determinó su liberación inmediata.

      La atención al caso fue realizada por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) y por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ambos adscritos a la Secretaría de Gobernación.

      La Segob señaló que dará seguimiento al caso a través de las instancias correspondientes.

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      Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles resoluciones adicionales relacionadas con el proceso judicial que enfrentaban las comunicadoras.

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