Incumple normativa 20% de transporte de materiales riesgosos

La Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad informó que, luego de que hace unos días inició un operativo de supervisión en empresas y transportes que manejan materiales peligrosos, actualmente alrededor del 20% de las empresas supervisadas en el municipio no cumplen con la normativa vigente.

El titular del área, Martín Bravo Galicia, recordó que la medida busca garantizar la seguridad de la población, ya que recientemente se han registrado incidentes en carreteras por el manejo de tanques y unidades que transportan químicos, gas y combustibles.

En ese sentido, reconoció la necesidad de ampliar la vigilancia, especialmente en el caso de transportistas que operan en Soledad aunque sus estaciones o subestaciones se encuentren en otros municipios o estados.

Dio a conocer que en Soledad existen entre 25 y 30 gaseras registradas, además de un número importante de estaciones de gasolina y transportistas que recorren el municipio.

Ante el aumento en la demanda de gas, la instrucción es concluir revisión antes de diciembre.