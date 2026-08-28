Incumplen en costo de trámite de la identidad de género

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Pese a que el Gobierno de San Luis Potosí acordó reducir 50 por ciento el costo del reconocimiento legal de la identidad de género y posteriormente realizó jornadas gratuitas, una persona tuvo que pagar mil 542 pesos por el trámite ante el Registro Civil. La colectiva Todes Trans SLP documentó el caso y señaló que desconoce porqué los mecanismos acordados dejaron de aplicarse.

El procedimiento para modificar los datos personales en las actas del estado civil conforme a la identidad de género autopercibida tiene un costo de 10.52 UMA durante 2026. El cobro fue cuestionado por la colectiva desde enero, cuando junto con organizaciones, colectivas y personas defensoras de derechos humanos exigió que se establecieran mecanismos de exención, subsidio o gratuidad para eliminar la barrera económica.

Tras esa exigencia, el 26 de febrero se realizó una reunión con Miguel Ángel Méndez Montes, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, y Verónica Onofre Serment, directora general de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría General de Gobierno. Ahí se acordó reducir a la mitad el costo del trámite realizado directamente ante el Registro Civil y habilitar jornadas gratuitas en distintos puntos del estado.