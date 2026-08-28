logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Incumplen en costo de trámite de la identidad de género

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pese a que el Gobierno de San Luis Potosí acordó reducir 50 por ciento el costo del reconocimiento legal de la identidad de género y posteriormente realizó jornadas gratuitas, una persona tuvo que pagar mil 542 pesos por el trámite ante el Registro Civil. La colectiva Todes Trans SLP documentó el caso y señaló que desconoce porqué los mecanismos acordados dejaron de aplicarse.

      El procedimiento para modificar los datos personales en las actas del estado civil conforme a la identidad de género autopercibida tiene un costo de 10.52 UMA durante 2026. El cobro fue cuestionado por la colectiva desde enero, cuando junto con organizaciones, colectivas y personas defensoras de derechos humanos exigió que se establecieran mecanismos de exención, subsidio o gratuidad para eliminar la barrera económica.

      Tras esa exigencia, el 26 de febrero se realizó una reunión con Miguel Ángel Méndez Montes, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, y Verónica Onofre Serment, directora general de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría General de Gobierno. Ahí se acordó reducir a la mitad el costo del trámite realizado directamente ante el Registro Civil y habilitar jornadas gratuitas en distintos puntos del estado.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cierran tramo de Avanzada por renovación del drenaje
        Cierran tramo de Avanzada por renovación del drenaje

        Cierran tramo de Avanzada por renovación del drenaje

        SLP

        Pulso Online

        Interapas sustituirá 50 metros de tubería entre Agustín Vera y Zapata; la obra costará alrededor de 450 mil pesos

        Interapas atribuye hundimiento en Juan Sarabia a reparación de una fuga
        Interapas atribuye hundimiento en Juan Sarabia a reparación de una fuga

        Interapas atribuye hundimiento en Juan Sarabia a reparación de una fuga

        SLP

        Pulso Online

        El organismo informó que espera la estabilización del terreno para realizar el bacheo; no precisó cuándo concluirá los trabajos

        Enchúlame la Colonia evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC
        Enchúlame la Colonia evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC

        "Enchúlame la Colonia" evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC

        SLP

        Rubén Pacheco

        Reyes Novelo consideró que todas las colonias y los fraccionamientos presentan desperfectos

        Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo
        Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo

        Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo

        SLP

        Pulso Online

        El dictamen plantea incorporar al menos a ocho personas dentro del espectro o representantes de organizaciones civiles; los cargos no serían remunerados