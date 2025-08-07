Indigna muerte masiva de perros

Habitantes del fraccionamiento La Cofradía, en Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron un presunto caso de envenenamiento masivo de perros, que ha generado indignación y preocupación en este sector.

Una de las residentes relató que la mesa directiva del fraccionamiento, habría amenazado con eliminar a dos perros comunitarios que llegaron recientemente a la zona y que eran alimentados por ella y otros vecinos.

Según explicó, la principal queja contra los animales era que hacían sus necesidades en diferentes áreas, pero que nunca mostraron conductas agresivas hacia las personas. Tras estas amenazas, los canes desaparecieron y se desconoce su paradero; no obstante, denunció que, previamente, al menos seis perros habrían muerto por presunto envenenamiento en el fraccionamiento.

Ante esta situación, los habitantes solicitan la intervención de las autoridades en materia de protección animal. Informaron que están recabando pruebas para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que además, buscan proteger a otros cinco perros que frecuentan la zona.

Sin embargo, no es el único caso. En San Luis Potosí, hace unos días, a través de redes sociales, también se reportó un incidente similar en la privada El Pedregal, en la capital potosina. Según el testimonio de un afectado, su perrita "Galita" murió tras ingerir piezas de pollo envenenadas mientras caminaba.

por una zona conocida como "la Piedrota", ubicada en el cerro, cerca de Chapultepec.

Relató que, en cuestión de minutos, su mascota comenzó a arrojar espuma por la boca, sin que pudiera hacer algo para salvarla.

Tras lo ocurrido, advirtió a quienes frecuentan estos senderos con sus mascotas que extremen precauciones y exigió la intervención de las autoridades en el caso.

Ambos casos han generado indignación entre la comunidad, que pide acciones inmediatas para garantizar la seguridad de los animales en espacios públicos.