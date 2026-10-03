Que no avizora el INE puntos de riesgo en San Luis Potosí
Convocatorias abiertas para técnicos, auxiliares y capacitadores electorales.
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Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene identificada alguna zona de San Luis Potosí que implique un riesgo en materia de seguridad para el próximo proceso electoral.
INE mantiene comunicación con autoridades de seguridad
Sin embargo, hacer este tipo de análisis corresponde a las autoridades de seguridad y no al organismo electoral, aclaró Patricia Santos Quevedo, vocal de la Junta Local Ejecutiva.
Explicó que el INE mantendrá contacto con las autoridades de seguridad para conocer los análisis que realicen conforme a sus atribuciones y, en caso de detectar alguna situación, que ésta sea informada al Instituto.
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Retos en participación ciudadana y convocatorias abiertas
Otro de los retos para la próxima elección será lograr que la ciudadanía acuda a las urnas. Santos Quevedo reconoció que la participación ciudadana es un desafío y adelantó que el instituto electoral implementará un programa específico para incentivarla, además de sus actividades de difusión.
En cuanto a la integración del personal, actualmente está abierta la convocatoria para técnicos y auxiliares de las vocalías de organización. Próximamente se emitirá la correspondiente a capacitación electoral y educación cívica, mientras que hacia finales de año se abrirá la convocatoria para capacitadores asistentes electorales (CAES) y supervisores, quienes visitarán, notificarán y capacitarán a la ciudadanía insaculada.
El incremento salarial para CAES y supervisores aplicado desde el proceso electoral anterior permitió reducir las vacantes y la necesidad de nuevas convocatorias, señaló Santos Quevedo.
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