Ciudadanos potosinos viven preocupados por inseguridad
Encuesta del Inegi revela que también preocupa el tema de la salud
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Para la población de 18 años y más del estado de San Luis Potosí, la pobreza y la educación no son los problemas más importantes que aquejan hoy en día a la entidad, sino la inseguridad.
Inegi revela percepción ciudadana sobre inseguridad
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre febrero y abril del 2026, el 57.9 por ciento de los encuestados declaró que la inseguridad es lo que más los aqueja actualmente.
La percepción recopilada por el organismo estadístico contrasta frente a los continuos posicionamientos de las autoridades que sostienen un clima de paz, tranquilidad y bienestar de los habitantes.
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Problemas sociales y económicos en San Luis Potosí
Después de la inseguridad aparece la salud con un 47.5 por ciento, cuyo porcentaje de inconformidad coincide con las denuncias expuestas en los últimos meses, sobre todo, relacionados con deficiencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Posteriormente sobresalió el aumento de los precios en los productos, según declaró el 34.3 por ciento de los encuestados. Con poca diferencia le sigue la escasez del agua con 34.0 por ciento y el desempleo con el 29.1 por ciento.
Destaca la corrupción con el 17.9 por ciento; el narcotráfico con el 13.6 por ciento; y la falta de castigo a delincuentes con el 13.5 por ciento, precisó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
En contraste respecto de los principales, lo que menos consideró la población potosina correspondió a la pobreza con el 13.3 por ciento y la educación con el 12.5 por ciento.
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