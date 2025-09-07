logo pulso
MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Inegi: San Luis, en el top ten de muertes

Por Rolando Morales

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Inegi: San Luis, en el top ten de muertes

Durante el primer trimestre de 2025, el estado de San Luis Potosí registró la octava mayor tasa de defunciones registradas a nivel nacional, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Esto según los datos del informe de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) correspondiente al periodo de enero a marzo del presente año. Durante los tres primeros meses de 2025, la entidad potosina registró una tasa de 181.9 defunciones por cada 100 mil habitantes. 

Esta tasa tan solo se encuentra por debajo de las registradas en la Ciudad de México, Colima, Morelos, Sonora, Veracruz, Baja California y Chihuahua. Asimismo, la entidad potosina registró una tasa de 182.5 defunciones por cada 100 mil habitantes, según la entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida, siendo la quinta a nivel nacional. 

En el primer trimestre del año, la principal causa de muerte en la entidad potosina fueron las enfermedades del corazón, las cuales contabilizaron un total de 1 mil 404 muertes, le sigue la diabetes mellitus con 748 muertes y los tumores malignos con 571 defunciones registradas. 

De igual forma, la entidad registró un total de 254 defunciones por influenza y neumonía, así como 239 muertes por enfermedades del hígado. De forma desagregada, tanto hombres como mujeres siguieron el mencionado patrón de causas de muerte; sin embargo, también se destaca que de las 102 defunciones de mujeres por enfermedades cerebro vasculares  y 176 muertes por accidentes en hombres.

