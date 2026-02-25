Informales, 56.4% de los empleos

Al cierre de 2025, el estado de San Luis Potosí registró una tasa de informalidad laboral del 56.4 por ciento con respecto de la población ocupada, lo que implica un total de 713 mil personas que laboran en condiciones de informalidad laboral, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

San Luis Potosí informalidad laboral 2025

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la entidad potosina registró 1.3 millones de personas que conforman la población económicamente activa (PEA), lo cual implica una disminución de 2.5 por ciento anual.

Definición y características de la informalidad laboral según Inegi

Asimismo, el 97.3 por ciento de la PEA se encontraba ocupada, un total de 1 millón 264 mil 804 personas y 2.7 por ciento desocupada.

Sin embargo, el 56.4 por ciento de la PEA potosina registrada al cierre de 2025 se mantenía en condiciones de informalidad laboral.

De acuerdo con el Inegi, la población ocupada en la informalidad laboral considera a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica en la que trabajan así como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente laboral y otras modalidades análogas como quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan otras unidades económicas registradas.