logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobiernos de la Capital y federal suman fuerzas por la paz y seguridad

Miguel Torruco y el Alcalde Galindo arrancan el Centro Comunitario México Imparable

Por Redacción

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
A
Gobiernos de la Capital y federal suman fuerzas por la paz y seguridad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Alcalde Enrique Galindo Ceballos y Miguel Torruco Garza, Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pusieron en marcha la construcción del Centro Comunitario México Imparable en la Delegación La Pila.

      El centro es parte de la suma de esfuerzos entre el Gobierno de la Capital y el Gobierno de México para fortalecer la construcción de la paz y atender las causas de la violencia.

      El Presidente Municipal recordó que hace unos meses la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, seleccionó a 61 municipios del país para participar en esta estrategia, por lo que desde que recibió la invitación el Gobierno de la Capital decidió participar de lleno y trabajar en conjunto para contribuir al cambio de paradigma en materia de seguridad en México.

      Galindo Ceballos señaló que este es un gran día para San Luis Capital, al concretarse el inicio de un proyecto que tendrá un impacto directo en niñas, niños y jóvenes de La Pila, justo en el Día de San Luis Rey de Francia. Destacó que el Centro Comunitario contará con espacios para basquetbol, voleibol, box, fútbol, teatro, danza, coro y ajedrez, además de servicio médico y atención psicológica.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Asimismo, agradeció al Cabildo capitalino por autorizar la donación del terreno donde se construirá el inmueble y resaltó que el nuevo espacio también contribuirá al nombramiento de San Luis Potosí como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO, al promover el aprendizaje a lo largo de la vida mediante distintas actividades.

      En el arranque estuvieron Miguel Torruco Garza, Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; Rita Ozalia Rodríguez, presidenta estatal de Morena; César Eli Cervantes, director del Centro SICT en San Luis Potosí; integrantes del gabinete municipal, así como estudiantes y habitantes de La Pila.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Buscaría PRI alianza con el PVEM en SLP: Alito Moreno
      Buscaría PRI alianza con el PVEM en SLP: Alito Moreno

      Buscaría PRI alianza con el PVEM en SLP: "Alito" Moreno

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Señaló que el objetivo es evitar la victoria de Morena en 2027

      Cúpulas nacionales decidirán alianzas en SLP, dice Gallardo
      Cúpulas nacionales decidirán alianzas en SLP, dice Gallardo

      "Cúpulas nacionales decidirán alianzas en SLP", dice Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Destacó que el PVEM mantiene puertas abiertas para ir con otros partidos en 2027

      Gallardo no se siente aludido por mensaje de Sheinbaum
      Gallardo no se siente aludido por mensaje de Sheinbaum

      Gallardo no se siente aludido por mensaje de Sheinbaum

      SLP

      Rubén Pacheco

      La presidenta advirtió que las "ambiciones personales" no deben imponerse al bien común

      Calor y lluvias marcarán el miércoles en SLP
      Calor y lluvias marcarán el miércoles en SLP

      Calor y lluvias marcarán el miércoles en SLP

      SLP

      Redacción

      La Huasteca llegará hasta los 39 grados, mientras que en la Zona Media y esa región se esperan lluvias por la tarde