logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Inicia megapuente en el nivel básico

La Secretaría de Educación ha adelantado el Consejo Técnico Escolar en San Luis Potosí, lo que implica la suspensión de clases para alumnos de educación básica. Los directivos podrán elegir entre diez temas para tratar en las sesiones.

Por Flor Martínez

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Inicia megapuente en el nivel básico

Debido al ajuste en el calendario escolar, las actividades del Consejo Técnico Escolar se recorrerán para este miércoles 29 de octubre, por lo que los alumnos de educación básica en Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, no tendrán clases desde este miércoles, señaló la titular de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja.

Este descanso prolongado será de miércoles a viernes, reanudando actividades hasta el lunes 3 de noviembre.

La funcionaria mencionó que el cambio obedece a una disposición de la Secretaría de Educación, por lo que el Consejo Técnico se realizará de manera anticipada.

“El Consejo Técnico se recorrió para el día de mañana, miércoles 29 de octubre, y los alumnos únicamente asisten hasta el martes; a los docentes se les dará jueves y viernes”, explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalló que en Soledad, la matrícula de educación básica asciende a 56 mil 488 estudiantes.

Sobre los temas que se abordarán durante las sesiones del Consejo Técnico, se indicó que en esta ocasión la Secretaría de Educación permitió a los directivos elegir libremente los contenidos de análisis, aunque se propusieron diez temas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Laudo pone en riesgo a alcaldesa de S. M. del Río
Laudo pone en riesgo a alcaldesa de S. M. del Río

Laudo pone en riesgo a alcaldesa de S. M. del Río

SLP

Martín Rodríguez

Juzgado federal le ordena pagar indemnización o perdería el cargo

Se suman tres mil negocios al Buen Fin
Se suman tres mil negocios al Buen Fin

Se suman tres mil negocios al Buen Fin

SLP

Martín Rodríguez

RGC anuncia las mejoras en carreteras
RGC anuncia las mejoras en carreteras

RGC anuncia las mejoras en carreteras

SLP

Ana Paula Vázquez

SLP, el quinto entre gobiernos más eficaces
SLP, el quinto entre gobiernos más eficaces

SLP, el quinto entre gobiernos más eficaces

SLP

Redacción

Encuesta del Inegi la ubica también entre las ciudades mejor iluminadas del país