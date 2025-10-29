Inicia megapuente en el nivel básico
La Secretaría de Educación ha adelantado el Consejo Técnico Escolar en San Luis Potosí, lo que implica la suspensión de clases para alumnos de educación básica. Los directivos podrán elegir entre diez temas para tratar en las sesiones.
Debido al ajuste en el calendario escolar, las actividades del Consejo Técnico Escolar se recorrerán para este miércoles 29 de octubre, por lo que los alumnos de educación básica en Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, no tendrán clases desde este miércoles, señaló la titular de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja.
Este descanso prolongado será de miércoles a viernes, reanudando actividades hasta el lunes 3 de noviembre.
La funcionaria mencionó que el cambio obedece a una disposición de la Secretaría de Educación, por lo que el Consejo Técnico se realizará de manera anticipada.
“El Consejo Técnico se recorrió para el día de mañana, miércoles 29 de octubre, y los alumnos únicamente asisten hasta el martes; a los docentes se les dará jueves y viernes”, explicó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detalló que en Soledad, la matrícula de educación básica asciende a 56 mil 488 estudiantes.
Sobre los temas que se abordarán durante las sesiones del Consejo Técnico, se indicó que en esta ocasión la Secretaría de Educación permitió a los directivos elegir libremente los contenidos de análisis, aunque se propusieron diez temas.
no te pierdas estas noticias
Laudo pone en riesgo a alcaldesa de S. M. del Río
Martín Rodríguez
Juzgado federal le ordena pagar indemnización o perdería el cargo