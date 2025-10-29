Inicia megapuente en el nivel básico

Debido al ajuste en el calendario escolar, las actividades del Consejo Técnico Escolar se recorrerán para este miércoles 29 de octubre, por lo que los alumnos de educación básica en Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, no tendrán clases desde este miércoles, señaló la titular de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja.

Este descanso prolongado será de miércoles a viernes, reanudando actividades hasta el lunes 3 de noviembre.

La funcionaria mencionó que el cambio obedece a una disposición de la Secretaría de Educación, por lo que el Consejo Técnico se realizará de manera anticipada.

“El Consejo Técnico se recorrió para el día de mañana, miércoles 29 de octubre, y los alumnos únicamente asisten hasta el martes; a los docentes se les dará jueves y viernes”, explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalló que en Soledad, la matrícula de educación básica asciende a 56 mil 488 estudiantes.

Sobre los temas que se abordarán durante las sesiones del Consejo Técnico, se indicó que en esta ocasión la Secretaría de Educación permitió a los directivos elegir libremente los contenidos de análisis, aunque se propusieron diez temas.