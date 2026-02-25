Inician atención en colapsos de drenajes

El organismo operador Interapas inició este lunes un paquete de 20 obras enfocadas en atender colapsos de la red sanitaria en distintos puntos de la capital potosina, con una inversión cercana a los 7 millones de pesos.

Las intervenciones forman parte de un programa de rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria y se concentran en zonas que durante años han registrado fallas recurrentes en el drenaje. El objetivo es reducir riesgos sanitarios, prevenir daños en viviendas y mejorar el funcionamiento del sistema en áreas con afectaciones constantes.

Entre los puntos donde ya comenzaron los trabajos se encuentra la avenida 20 de Noviembre, entre Coronel Espinoza y Ciclón, en el barrio de Tlaxcala.