Inician atención en colapsos de drenajes
El organismo operador Interapas inició este lunes un paquete de 20 obras enfocadas en atender colapsos de la red sanitaria en distintos puntos de la capital potosina, con una inversión cercana a los 7 millones de pesos.
Las intervenciones forman parte de un programa de rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria y se concentran en zonas que durante años han registrado fallas recurrentes en el drenaje. El objetivo es reducir riesgos sanitarios, prevenir daños en viviendas y mejorar el funcionamiento del sistema en áreas con afectaciones constantes.
Entre los puntos donde ya comenzaron los trabajos se encuentra la avenida 20 de Noviembre, entre Coronel Espinoza y Ciclón, en el barrio de Tlaxcala.
no te pierdas estas noticias
Aprueban salario base para policías municipales
Ana Paula Vázquez
Los ayuntamientos deberán incluir partidas presupuestales y reportar cumplimiento ante autoridades estatales.
Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital
Redacción
Elementos de Protección Civil y Bienestar Animal actuaron para salvar a un gato atrapado en un poste.
Juárez Aguilar, nuevo fiscal en materia electoral
Pulso Online
Además, los diputados eligieron a Juan Gerardo Castillo como titular de la CEEAV