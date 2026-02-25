logo pulso
Inician atención en colapsos de drenajes

Por Rolando Morales

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A

El organismo operador Interapas inició este lunes un paquete de 20 obras enfocadas en atender colapsos de la red sanitaria en distintos puntos de la capital potosina, con una inversión cercana a los 7 millones de pesos.

Las intervenciones forman parte de un programa de rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria y se concentran en zonas que durante años han registrado fallas recurrentes en el drenaje. El objetivo es reducir riesgos sanitarios, prevenir daños en viviendas y mejorar el funcionamiento del sistema en áreas con afectaciones constantes.

Entre los puntos donde ya comenzaron los trabajos se encuentra la avenida 20 de Noviembre, entre Coronel Espinoza y Ciclón, en el barrio de Tlaxcala.

    Aprueban salario base para policías municipales
    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Los ayuntamientos deberán incluir partidas presupuestales y reportar cumplimiento ante autoridades estatales.

    Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital
    SLP

    Redacción

    Elementos de Protección Civil y Bienestar Animal actuaron para salvar a un gato atrapado en un poste.

    Juárez Aguilar, nuevo fiscal en materia electoral
    SLP

    Pulso Online

    Además, los diputados eligieron a Juan Gerardo Castillo como titular de la CEEAV

    Congreso avala extinción de CEGAIP y nuevo esquema de transparencia
    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El dictamen generó desacuerdo de legisladores del PAN y PRI, que alertaron sobre opacidad en la función pública