logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Fotogalería

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Inician festejos de Virgen del Carmen

Por Leonel Mora

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Inician festejos de Virgen del Carmen
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cuando se trata de celebraciones religiosas, la población de Villa de Pozos no descansa. Ya iniciaron las actividades de camino a la fiesta de la Virgen de El Carmen, figura de la fe católica cuya celebración será el próximo jueves16 de julio, en su capilla de las calles de Casa Blanca y Mexquitito.

      Por lo pronto, el pasado lunes 6 de julio inició el "santo novenario en honor a Nuestra Señora de El Carmen", el cual finalizará el miércoles 15 del mismo mes. El primer día hubo misa a las 6:00 de la tarde, en la capilla, y el rosario estuvo a cargo de la familia Loredo García de la calle de Hermenegildo Galeana 305.

      Ayer, sábado 11 de julio, se realizó la Solemne Vigilia en honor a la Virgen a partir de las 7:00 de la tarde. Previamente, hubo una misa en la capilla ya referida.

      El grupo Adoración Nocturna Mexicana de Villa de Pozos invitó a la población a "vivir una noche de fe, oración y adoración ante Jesús Sacramentado, acompañando a María, Nuestra Madre de El Carmen, con un corazón dispuesto a recibir las abundantes gracias que el Señor nos concede en su presencia".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La advocación carmelita de la Virgen se conoce desde mediados del siglo XIII en Europa y aquí en México es una figura muy venerada. Es patrona de muchas causas y de oficios como los de marineros, pescadores, conductores y transportistas en general.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Nava Palacios, nuevo presidente de Somos MX en SLP
        Nava Palacios, nuevo presidente de Somos MX en SLP

        Nava Palacios, nuevo presidente de Somos MX en SLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        En su intervención también señaló que algunos integrantes del movimiento intentaron persuadirlo para que desistiera

        Proponen freno a cuatrimotos en áreas protegidas
        Proponen freno a cuatrimotos en áreas protegidas

        Proponen freno a cuatrimotos en áreas protegidas

        SLP

        Pulso Online

        Una iniciativa plantea rutas autorizadas, registro de prestadores y sanciones por daños ambientales

        Buscan ampliar certificación de policías municipales
        Buscan ampliar certificación de policías municipales

        Buscan ampliar certificación de policías municipales

        SLP

        Pulso Online

        El CECCE acordó con Villa de Reyes dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de sus agentes

        Valora SEGE dar de baja a tres alumnas por bullying
        Valora SEGE dar de baja a tres alumnas por bullying

        Valora SEGE dar de baja a tres alumnas por "bullying"

        SLP

        Rubén Pacheco

        Denuncia en Fiscalía y recomendación de CEDH motivan investigación y posibles sanciones