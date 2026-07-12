Inician festejos de Virgen del Carmen

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Cuando se trata de celebraciones religiosas, la población de Villa de Pozos no descansa. Ya iniciaron las actividades de camino a la fiesta de la Virgen de El Carmen, figura de la fe católica cuya celebración será el próximo jueves16 de julio, en su capilla de las calles de Casa Blanca y Mexquitito.

Por lo pronto, el pasado lunes 6 de julio inició el "santo novenario en honor a Nuestra Señora de El Carmen", el cual finalizará el miércoles 15 del mismo mes. El primer día hubo misa a las 6:00 de la tarde, en la capilla, y el rosario estuvo a cargo de la familia Loredo García de la calle de Hermenegildo Galeana 305.

Ayer, sábado 11 de julio, se realizó la Solemne Vigilia en honor a la Virgen a partir de las 7:00 de la tarde. Previamente, hubo una misa en la capilla ya referida.

El grupo Adoración Nocturna Mexicana de Villa de Pozos invitó a la población a "vivir una noche de fe, oración y adoración ante Jesús Sacramentado, acompañando a María, Nuestra Madre de El Carmen, con un corazón dispuesto a recibir las abundantes gracias que el Señor nos concede en su presencia".

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La advocación carmelita de la Virgen se conoce desde mediados del siglo XIII en Europa y aquí en México es una figura muy venerada. Es patrona de muchas causas y de oficios como los de marineros, pescadores, conductores y transportistas en general.