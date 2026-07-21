Inician registro para Vivienda del Bienestar

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El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), inició este lunes en San Luis Potosí el registro para el programa Vivienda para el Bienestar. Las personas interesadas deberán acudir a los módulos ubicados en los cinco municipios donde se construirán viviendas durante 2026.

El delegado de la Conavi en San Luis Potosí, Roger Errejón Alaniz, informó que la atención comenzará a las 9:00 horas en las siguientes sedes:

Lunes 20 de julio: oficinas de la Secretaría del Bienestar, ubicadas en Fray Diego de la Magdalena.

Martes 21 de julio: Plaza de la Zapatilla, en Cerro de San Pedro.

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Miércoles 22 de julio: CBTA 120, en Rioverde.

Jueves 23 de julio: La Galera, en Tanlajás.

Martes 28 de julio: Auditorio Municipal de Villa de Arista.

Los módulos se instalarán únicamente en los municipios donde la Conavi construirá viviendas este año.

Entre los requisitos se encuentran no tener casa propia, no contar con un crédito del Infonavit, Fovissste o de otra institución de vivienda, y percibir ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

Las personas interesadas deberán presentar identificación oficial con fotografía, CURP propia y de sus dependientes económicos, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. En caso de matrimonio o concubinato, también deberán entregar la documentación de la pareja.

Si la persona solicitante o algún integrante de su hogar tiene una discapacidad permanente, deberá presentar un certificado médico expedido por una institución pública.

Para obtener más información se puede consultar el portal pvb.conavi.gob.mx. Todos los trámites son gratuitos.