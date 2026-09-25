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Fallece alumno de preparatoria "Pedro Vallejo"; la FGE investiga

El SEER informó que la autoridad ministerial será la encargada de determinar la causa

Por Rubén Pacheco

Septiembre 25, 2026 12:54 p.m.
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Foto: Pulso

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      Desarrollado por SACS IA

      El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), confirmó el fallecimiento de un estudiante de la preparatoria "Profesor Pedro Vallejo", ubicada en el Centro Histórico capitalino.

      El subsistema emitió un comunicado luego de la difusión de mensajes en redes sociales atribuidos a estudiantes, quienes especulaban u ofrecían diversas versiones sobre las causas de la muerte. 

      Expuso que el alumno al sentirse mal de su salud, la preparatoria actuó de manera inmediata, como lo marca el protocolo de seguridad escolar, es decir, avisó a sus padres, quienes lo llevaron a recibir atención médica.

      Lo que significa, según lo sostenido por la autoridad educativa, falleció fuera de las instalaciones gubernamentales.

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      "El SEER agradece a la sociedad en general su comprensión para evitar difundir información no verificada ni oficial", exteriorizó.

      Justificó que las autoridades correspondientes, es decir, la Fiscalía General del Estado (FGE), será la encargada de brindar la información sobre la causa del fallecimiento del estudiante.

      Afirmó que mantiene el acompañamiento institucional, la atención, seguridad e integridad de las y los estudiantes, por lo que continuará dando seguimiento puntual a la situación.

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