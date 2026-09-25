Fallece alumno de preparatoria "Pedro Vallejo"; la FGE investiga
El SEER informó que la autoridad ministerial será la encargada de determinar la causa
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), confirmó el fallecimiento de un estudiante de la preparatoria "Profesor Pedro Vallejo", ubicada en el Centro Histórico capitalino.
El subsistema emitió un comunicado luego de la difusión de mensajes en redes sociales atribuidos a estudiantes, quienes especulaban u ofrecían diversas versiones sobre las causas de la muerte.
Expuso que el alumno al sentirse mal de su salud, la preparatoria actuó de manera inmediata, como lo marca el protocolo de seguridad escolar, es decir, avisó a sus padres, quienes lo llevaron a recibir atención médica.
Lo que significa, según lo sostenido por la autoridad educativa, falleció fuera de las instalaciones gubernamentales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"El SEER agradece a la sociedad en general su comprensión para evitar difundir información no verificada ni oficial", exteriorizó.
Justificó que las autoridades correspondientes, es decir, la Fiscalía General del Estado (FGE), será la encargada de brindar la información sobre la causa del fallecimiento del estudiante.
Afirmó que mantiene el acompañamiento institucional, la atención, seguridad e integridad de las y los estudiantes, por lo que continuará dando seguimiento puntual a la situación.
Faltan maestros en escuelas del SEER
El SNTE pide a autoridades educativas atender la carencia
no te pierdas estas noticias
Fallece alumno de preparatoria "Pedro Vallejo"; la FGE investiga
Rubén Pacheco
El SEER informó que la autoridad ministerial será la encargada de determinar la causa
Galindo defiende controversia ante SCJN por freno de obras
Rolando Morales
Aunque la CGE liberó la autorización de algunos proyectos, 14 permanecen sin resolución, señala
Denuncian trabas judiciales en casos de violencia vicaria
Ana Paula Vázquez
Exhiben sustracción de menores, amenazas y cambios de juzgados que afectan la convivencia familiar