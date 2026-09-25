Villa de Pozos arrastra déficit de 40 policías
La Guardia Municipal cuenta con 80 policías frente a una plantilla ideal de 120 agentes
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Desde su nacimiento en 2024 como nuevo municipio a la fecha, Villa de Pozos enfrenta un déficit de 40 elementos para alcanzar el estado de fuerza considerado necesario para su operación municipal, pues actualmente la Guardia Civil Municipal (GCM) cuenta con alrededor de 80 policías, frente a una plantilla ideal de 120 agentes para atender a la población y territorio de la demarcación.
De acuerdo con información de la GCM, el actual estado de fuerza representa una capacidad limitada para atender un municipio que, según los datos más recientes de la Encuesta Intercensal del INEGI, registra 170 mil 650 habitantes.
Con esta población, la corporación requiere mantener una distribución de personal entre turnos, recorridos preventivos y atención de reportes, lo que reduce la capacidad disponible de agentes en las calles.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Villa de Pozos mantiene abierto un proceso de reclutamiento con el objetivo de incorporar entre 30 y 40 nuevos elementos de manera gradual.
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Como parte de la estrategia para atraer aspirantes, la administración municipal ha establecido una percepción superior a los 14 mil pesos netos mensuales, equivalente a alrededor de 18 mil pesos brutos.
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