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Frenan ley vs. violencia en escuelas por impacto presupuestal

No avanzó en Comisión de Educación, pues se determinó que su implementación requeriría recursos adicionales

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 23, 2026 12:12 p.m.
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Frenan ley vs. violencia en escuelas por impacto presupuestal
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      La creación de mecanismos para prevenir, detectar y atender casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en escuelas de San Luis Potosí no avanzó en la Comisión de Educación del Congreso del Estado, luego de que se determinara que su implementación requeriría recursos adicionales y una evaluación de impacto presupuestario.

      La iniciativa fue presentada por las ciudadanas Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, María Ana Juárez Moreno y Mónica Reynoso Morales, quienes propusieron reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Educación del Estado.

      Entre los cambios planteados se encontraba la creación de comunidades de prevención, detección y atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, así como una comisión interinstitucional para su implementación. La propuesta contemplaba modificaciones a diversos artículos de ambas leyes estatales.

      Durante el análisis, el asesor de la comisión señaló que las disposiciones que se pretendían reformar o adicionar ya se encuentran establecidas dentro del marco jurídico correspondiente. Agregó que la creación de las comunidades y de la comisión interinstitucional implicaría una erogación extraordinaria, por lo que sería necesaria la designación de una partida presupuestal y una evaluación de impacto presupuestario validada por el Ejecutivo estatal, documento que no fue acompañado.

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      Con base en estos argumentos, la Comisión de Educación sometió a votación el dictamen de la iniciativa, el cual fue aprobado por mayoría. La propuesta no avanzó en esta instancia legislativa debido a las observaciones sobre las disposiciones jurídicas planteadas y los recursos requeridos para su implementación.

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