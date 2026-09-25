Impugna SSPC prisión preventiva contra policías acusados de robo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital mantiene su desacuerdo con la prisión preventiva dictada contra dos policías municipales y un cadete vinculados a proceso por un presunto robo a una vivienda en la colonia Morales.

El titular de la corporación, Juan Antonio Villa Gutiérrez, aseguró que la defensa busca modificar la medida cautelar al considerar que no existen elementos suficientes para justificar su permanencia en prisión.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2026, cuando el propietario de una vivienda sorprendió dentro de su domicilio a las oficiales Alexandra "N" y Claudia "N", así como al cadete Javier "N". Las agentes portaban uniforme y armas de cargo. Posteriormente, un juez de Control los vinculó a proceso por robo calificado y ordenó prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.

Villa Gutiérrez señaló que tanto la asesoría jurídica de la SSPC como la defensa particular de los imputados continúan aportando pruebas dentro del proceso. Indicó que la corporación permanecerá atenta a la resolución judicial y que dará a conocer más información una vez que exista una determinación definitiva sobre la situación jurídica de los tres involucrados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estamos peleando ahorita el tema de la prisión preventiva oficiosa porque no hay, para nosotros, elementos para que se decrete", afirmó el secretario, quien insistió en que la corporación considera que la medida cautelar puede ser revisada por la autoridad judicial.

De acuerdo con el funcionario, la defensa ya promovió un escrito para que se programe una nueva audiencia en la que solicitará la modificación de la prisión preventiva. Mientras tanto, los dos elementos policiales y el cadete permanecen recluidos en el penal de La Pila en espera de que el juez defina si mantiene o cambia la medida cautelar impuesta durante el proceso.