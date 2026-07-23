logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

IP y gobierno buscan mejoras en la Z. Industrial

Infraestructura y seguridad serán los temas a discutir, dice directivo de UUZI

Por Martín Rodríguez

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
A
IP y gobierno buscan mejoras en la Z. Industrial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Empresarios potosinos y autoridades iniciarán estudios para mejorar las condiciones de seguridad e infraestructura de la zona fabril tanto de las vialidades abiertas como de los parques industriales, informó Jorge Jaramillo Baena, coordinador de seguridad de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

      Diagnóstico integral para seguridad en la Zona Industrial

      El experto en seguridad de origen colombiano, dijo en entrevista que será necesario hacer un diagnóstico de la situación actual en la Zona Industrial y todo lo que involucra la actividad productiva.

      En primer término, deberá intervenirse en estudios en materia de seguridad, determinar con qué se cuenta y con qué no en términos de materialidad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Coordinación público-privada para infraestructura y logística

      También deberá tramitarse la realización de un estudio completo por lo que se refiere a la infraestructura para la producción y para facilitar las condiciones de la logística de proveeduría y salida de productos terminados.

      Jaramillo Baena expresó que afortunadamente ya hay un encuentro con los sectores involucrados tanto desde la iniciativa privada como desde el gobierno para comenzar a analizar todas las condiciones que rodean la producción industrial y las necesidades que enfrenta la industria en San Luis Potosí.

      Consideró que este sistema sobrevivirá, solo si es posible tomar decisiones multidisciplinarias, porque no puede ser un solo cliente o un solo sector.

      Recordó que se tienen que involucrar a los niveles de gobierno en cada uno de los estudios, porque quien decida actuar solo no conseguirá resultados.

      "Si no nos involucramos todos, no vamos a lograr los objetivos planteados, para resolver los problemas de infraestructura y seguridad", expuso.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Critican y no participan en favor de la seguridad: Villa Gutiérrez
        Critican y no participan en favor de la seguridad: Villa Gutiérrez

        Critican y no participan en favor de la seguridad: Villa Gutiérrez

        SLP

        Rolando Morales

        El titular de la SSPC capitalina rechazó que haya un Centro Histórico "desbordado" por delitos

        Rechazan en el PAN trato preferencial en proceso interno
        Rechazan en el PAN trato preferencial en proceso interno

        Rechazan en el PAN trato preferencial en proceso interno

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Pese a que hay más aspirantes a la alcaldía, el partido sólo ha presentado a cuatro perfiles

        Baches y pintas desatan reportes ante la UGCH
        Baches y pintas desatan reportes ante la UGCH

        Baches y pintas desatan reportes ante la UGCH

        SLP

        Rolando Morales

        Las intervenciones se realizan siguiendo lineamientos para la conservación de la zona patrimonial, dijo Jesús Becerra

        Solicitará el PRI de SLP apoyo económico al CEN
        Solicitará el PRI de SLP apoyo económico al CEN

        Solicitará el PRI de SLP apoyo económico al CEN

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Rocha Medina informó que el partido ha resuelto laudos laborales mediante acuerdos para evitar litigios