IP y gobierno buscan mejoras en la Z. Industrial

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Empresarios potosinos y autoridades iniciarán estudios para mejorar las condiciones de seguridad e infraestructura de la zona fabril tanto de las vialidades abiertas como de los parques industriales, informó Jorge Jaramillo Baena, coordinador de seguridad de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

Diagnóstico integral para seguridad en la Zona Industrial

El experto en seguridad de origen colombiano, dijo en entrevista que será necesario hacer un diagnóstico de la situación actual en la Zona Industrial y todo lo que involucra la actividad productiva.

En primer término, deberá intervenirse en estudios en materia de seguridad, determinar con qué se cuenta y con qué no en términos de materialidad.

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Coordinación público-privada para infraestructura y logística

También deberá tramitarse la realización de un estudio completo por lo que se refiere a la infraestructura para la producción y para facilitar las condiciones de la logística de proveeduría y salida de productos terminados.

Jaramillo Baena expresó que afortunadamente ya hay un encuentro con los sectores involucrados tanto desde la iniciativa privada como desde el gobierno para comenzar a analizar todas las condiciones que rodean la producción industrial y las necesidades que enfrenta la industria en San Luis Potosí.

Consideró que este sistema sobrevivirá, solo si es posible tomar decisiones multidisciplinarias, porque no puede ser un solo cliente o un solo sector.

Recordó que se tienen que involucrar a los niveles de gobierno en cada uno de los estudios, porque quien decida actuar solo no conseguirá resultados.

"Si no nos involucramos todos, no vamos a lograr los objetivos planteados, para resolver los problemas de infraestructura y seguridad", expuso.