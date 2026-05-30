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Investiga el Ayto. origen de contaminación en zn. oriente

Por Rolando Morales

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Investiga el Ayto. origen de contaminación en zn. oriente
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      El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ya recibió denuncias de habitantes de las colonias Juan Pablo y Buenos Aires por presuntas emisiones contaminantes y malos olores en la zona del Periférico Oriente, donde vecinos señalan a la empresa Pintone como posible responsable.

      El edil señaló que la Dirección de Ecología municipal ya realiza investigaciones para determinar el origen de la contaminación, aunque advirtió que el problema podría ir más allá de una sola empresa, debido a la presencia de tiraderos clandestinos y quema de basura en el sector.

      Enrique Galindo Ceballos explicó que personalmente ha atendido a algunos habitantes inconformes y que está a la espera del dictamen oficial de Ecología para determinar si la empresa cuenta con las autorizaciones necesarias para operar bajo el giro que desempeña.

      "Estoy esperando el dictamen de Ecología para ver si es la empresa y, si es la empresa, si tiene las autorizaciones correspondientes", expresó.

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      El alcalde capitalino comentó que incluso ha recibido fotografías enviadas por vecinos, aunque indicó que, hasta ahora, las evidencias no permiten asegurar que la contaminación provenga directamente de Pintone, por lo que evitó emitir una conclusión anticipada.

      El presidente municipal detalló que en esa área existe un problema recurrente de tiraderos clandestinos, donde posteriormente se realizan quemas de basura, llantas y otros materiales, situación que ha generado diversos expedientes abiertos por parte de Ecología.

      Indicó que el Ayuntamiento ha clausurado y regenerado entre 12 y 13 tiraderos clandestinos en lo que va del año, además de trabajar en coordinación con la policía municipal, logrando incluso algunas detenciones relacionadas con estas prácticas.

      Finalmente, Galindo Ceballos afirmó que las denuncias por quema de basura en la zona son constantes, al señalar que las autoridades reciben entre una y dos reportes por semana relacionados con este tipo de contaminación en el sector oriente de la capital potosina.

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