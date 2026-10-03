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Investiga FGE muerte de estudiante de la P. Vallejo

Tras presunto consumo de droga en el plantel y posible omisión docente

Por Rubén Pacheco

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Investiga FGE muerte de estudiante de la P. Vallejo
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      Aunque todavía no se establece el medio por el que un estudiante obtuvo y consumió metanfetamina de cristal combinado con un medicamento antidepresivo, que posteriormente le provocó la muerte, ya se generó comunicación con la preparatoria Pedro Vallejo para obtener mayores indicios, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      En entrevista, la fiscal general matizó que la averiguación penal se comenzó a investigar, a partir de cuando el joven adolescente inició a presentar malestar al interior del complejo educativo

      "Entonces desde ahí los maestros tomaron conocimiento, y bueno, pues es algo que tenemos que seguir por supuesto, investigando qué fue lo que sucedió, pues hasta llegar a la conclusión de esa carpeta", añadió.

      Subrayó que, por tratarse de una causa penal donde se ven inmiscuidos adolescentes, el Ministerio Público aborda la carpeta de investigación con sensibilidad y secrecía para no violentar los derechos humanos de las personas.

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      Si bien aseguró que la Fiscalía no ha tomado conocimiento de más asuntos similares en la entidad potosina, exhortó a las autoridades educativas a reforzar las medidas preventivas sobre el consumo de drogas entre 

      las juventudes.

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        También cuestionó que se critiquen sus expresiones en el pasado informe y que ellos sí puedan "hacer lo que sea"