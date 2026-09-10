Gallardo presentará su Informe en la capital y Rioverde
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Previo a la presentación del Quinto Informe de la administración estatal en el municipio de Rioverde el 22 de septiembre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anunció que presentará un reporte informativo en la capital potosina.
Explicó que el próximo 21 de septiembre expondrá ante los integrantes del Congreso del Estado, los resultados de su quinto año del sexenio iniciado el 26 de septiembre del 2021, cuyo ejercicio va enfocado en difundir de forma más detallada la información a los medios de información.
El mandatario estatal justificó el nuevo formato para evitar generar una sobresaturación de la información y prolongar la actividad por varias horas, es decir, un día antes se expondrán datos duros y estadísticos.
Gallardo Cardona complementó que la presentación formal, se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre a las 11:00 horas, en el municipio de Rioverde.
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Dijo que el personal de ayudantía y protocolo se encuentra en proceso de confirmar la asistencia de todos los asistentes entre funcionarios estatales, municipales y federales, empresarios y demás personalidades.
"Vamos a estar en Rioverde como les comenté. Un día antes, un lunes a las 6 de la tarde aquí vamos a presentar un informe ante los medios de comunicación, algo cerrado nada más para muchos medios que no puedan ir a Rioverde o algo, lo tengan, tengan el material", concluyó.
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