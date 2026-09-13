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Se prepara PC ante posible inundaciones

Por Flor Martínez

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Se prepara PC ante posible inundaciones
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      La temporada de lluvias podría generar  precipitaciones fuertes en Soledad de Graciano Sánchez, principalmente durante septiembre y octubre, ante el pronóstico de hasta 32 tormentas, por lo que Protección Civil Municipal mantiene listo su equipo para responder a posibles inundaciones, encharcamientos y afectaciones por las condiciones climatológicas indicó Martín Bravo Galicia, titular de la dependencia.

      El funcionario señaló que las lluvias no se presentan de manera uniforme en el municipio, pues mientras algunas zonas reciben precipitaciones intensas, otras permanecen prácticamente secas. Añadió que las lluvias en la zona poniente y la sierra pueden provocar que posteriormente aumenten los niveles de agua en los ríos.

      En ese sentido, indicó que mantienen coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil mediante mesas de trabajo para establecer acciones ante posibles contingencias durante esta temporada.

      Explicó que uno de los principales retos es que los pronósticos pueden cambiar rápidamente, ya que en ocasiones se contempla una probabilidad de lluvia de entre 20 y 30 por ciento y finalmente se registran precipitaciones de mayor intensidad, acompañadas de fuertes vientos. 

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      Señaló que septiembre y octubre todavía son meses en los que pueden registrarse lluvias fuertes, por lo que permanecerán atentos a los reportes meteorológicos y a cualquier llamado de auxilio. 

      Como parte de la preparación, agregó, la dependencia recibió nuevo equipo, entre este: bombas sumergibles, bombas de gasolina, botas para agua, impermeables y motosierras.

      , herramientas que serán utilizadas para atender encharcamientos, ingreso de agua a domicilios y caída de árboles o ramas. 

      Añadió que las motosierras también permiten reforzar los trabajos en coordinación con Parques y Jardines cuando las condiciones climáticas provocan afectaciones en árboles.

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