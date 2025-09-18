Invitan a congreso sobre la salud de los adultos mayores

Diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares y enfermedades cardiovasculares, son los principales problemas que enfrentan los adultos mayores, cuando no llevan un envejecimiento exitoso, por haber acumulado diversos padecimientos, y sin embargo, las cardiovasculares son las principales causas de muerte, aseguró Oscar Osvaldo Ortega Berlanga, responsable de la especialidad de geriatría del Hospital Central Ignacio Morones Prieto, en conferencia de prensa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El representante participó en la presentación del Congreso Nacional de Geriatría, que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre en un hotel del oriente de la ciudad, en el que se involucrarán organizaciones civiles de protección a los adultos mayores, la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Facultad de Medicina de la misma institución universitaria, en el que participarán en el desahogo de temáticas de contexto y situación actual de la enfermería, la nutrición, el campo de la medicina general, geriatría, sociología y psicología. Recordó que también hay una segunda causa de muerte de los adultos mayores en las enfermedades respiratorias.

A ese respecto, Erika Adriana Torres Hernández, representante de la Facultad de Enfermería y Nutrición, informó que hay tipos de envejecimiento, de los cuales el que se conoce como exitoso, es aquel donde se llega a una edad avanzada en buenas condiciones de salud.

También hay tipo de envejecimiento patológico, en el que hay diferentes tareas para apoyar a los hombres y mujeres de la tercera edad para que sobrelleven este tiempo, para que no tengan mermas en la capacidad funcional.

