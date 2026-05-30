Invitan a exposición fotográfica en el Mercado Hidalgo
Las imágenes mostrarán los 81 años de vida del centro de abasto comercial
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Por primera vez en ocho décadas, la historia gráfica del Mercado Hidalgo se va a sus muros, en más de 40 fotografías que recuperaron fotógrafos potosinos y serán expuestas este domingo 31.
La exposición da cuenta de rostros, imágenes, pasillos, cocineras, comerciantes y visitantes que ayudaron a construir esa historia que empezó el 5 de mayo de 1945, cuando el entonces gobernador Gonzalo N. Santos, dio techo a comerciantes al ras del piso, en el interior de locales que todavía perduran en su esencia.
Cabe hacer mención que la curaduría corrió a cargo de la organización Colectivo Click.
Claudio Pineda como presidente, Francisco Javier Hernández secretario general y José Mesa Grimaldo como el comisario del Colectivo 5 de Mayo de Comerciantes y Locatarios del Mercado Hidalgo, explicaron que esta exposición forma parte del primer acuerdo con artistas que convertirán la planta alta del centro de abasto popular en una galería, de manera simultánea a la actividad comercial.
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Precisan que la exposición pretende ser un valor agregado para que los potosinos que caminan por las calles Mier y Terán, Hidalgo, Guajardo y Morelos, se metan al mercado, consuman sus productos y de paso presencien de manera gratuita una exposición que les enseñará imágenes históricas de hechos que
quizá desconocían.
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