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Invitan a la rodada nocturna y de terror

Esto, como parte de las actividades del Orgullo LGBT

Por Flor Martínez

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a la rodada nocturna y de terror
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      Este domingo 12 de julio se llevará a cabo la rodada nocturna "Spooky Pride" en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, recorrido que forma parte de las actividades del Orgullo LGBTTTIQ+ y dará inicio a las 19:00 horas en la Plaza Principal. 

      La rodada partirá de la Plaza Principal de Soledad y recorrerá diversas calles de la cabecera municipal hasta llegar al Panteón Municipal No. 1. 

      En ese sitio, Beto Cabrera y Toño García compartirán leyendas relacionadas con la historia del municipio y se proyectarán videos de temática paranormal. Posteriormente, los asistentes regresarán al punto de partida.

      Al respecto, el director del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Jesús Ferrer Torres, indicó que el instituto pondrá bicicletas a disposición de quienes no cuenten con una para integrarse al recorrido. 

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      Asimismo, informó que las primeras 200 personas inscritas recibirán un boleto para canjear una playera conmemorativa del evento. 

      Las personas interesadas pueden solicitar informes o registrarse a través de WhatsApp en el número 444 222 0766.

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