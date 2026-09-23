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México está podrido por el crimen: Sicilia

El activista avizora un desolador panorama para la elección 2027

Por Martín Rodríguez

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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México está podrido por el crimen: Sicilia
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      México es un país que está podrido porque el crimen organizado ha capturado los espacios del poder y eso no se resolverá con el cambio de partidos políticos o con un cambio de gobierno y mucho menos acudiendo las urnas que desde hace ya mucho tiempo están manchadas y llenas de dolor, muerte y sangre, advirtió el activista mexicano Javier Sicilia.

      Javier Sicilia ofrece conferencia en El Colegio de San Luis

      Al ofrecer una conferencia magistral en El Colegio de San Luis dijo que en la elección de 2027, en las condiciones de ahora, los que queden serán peores que como eran y que los que vengan de otros grupos también serán peores.

      La ilusión del mexicano de que cambiando un gobierno se resolverán las cosas o que en la continuidad de un gobierno hay soluciones seguras, es una ilusión que no ha ayudado a entender por qué la situación cada vez es peor.

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      Estado podrido y control del crimen organizado en México

      Considera que el problema es sistémico, lo que se entiende porque el país está capturado por el crimen organizado y mientras no se desmonte ese Estado podrido, no habrá forma de devolver no solo lo democrático, sino heredar un sueño democrático a este país.

      Dijo que el Estado moderno está diseñado como "una agencia de colocación para el robo, para el crimen, para las alianzas no naturales y para el horror y por eso estas elecciones serán una más de la ignominia".

      Los que hacen el intento de conservar el poder, la forma en que se están adelantando candidatos y partidos políticos, abren esa línea porque no están atendiendo la realidad del país que está desgarrado y perdido.

      La fórmula se encuentra en un estado de derecho que nunca hemos tenido y para que una condición de esta naturaleza se logre, se necesitan organismos internacionales y comisiones de verdad que no estén custodiadas por el Estado, sino representadas por hombres y mujeres probos.

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