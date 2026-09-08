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JCV plantea sumar capacidades técnicas en justicia alternativa

Por Redacción

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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JCV plantea sumar capacidades técnicas en justicia alternativa
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      El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann se reunió con la dirigencia del Colegio de Mediadores de San Luis Potosí, A.C. En el encuentro participaron la abogada Alejandra Retes Arredondo, presidenta de la asociación, y la mediadora Lorena Chávez, quienes expusieron el panorama operativo que enfrentan los mecanismos de conciliación en el estado frente a la saturación ordinaria de los tribunales. Especialistas del Colegio de Mediadores presentaron un documento de respaldo a la propuesta federal.

      Ambas profesionistas hicieron entrega de un pronunciamiento formal. En él manifiestan su adhesión a la iniciativa que Valladares promovió en San Lázaro a inicios de año, enfocada en fijar la mediación como una etapa prejudicial en asuntos del orden civil y familiar mediante cambios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 

      Valladares destacó el alcance de su intervención y se manifestó respetuoso de las facultades locales: "Nuestro ámbito de trabajo está en el Congreso de la Unión, con las leyes marco. Lo que nosotros ponemos sobre la mesa es respaldo técnico y coordinación. Hay que escuchar a los especialistas que están en campo y sumar con los poderes estatales para que las familias resuelvan sus desacuerdos rápido y sin desgaste".

      En ese sentido, Valladares planteó coadyuvar en una mesa de diálogo técnico en la que participen los poderes estatales y el gremio de la abogacía, a fin de abordar tres temas de interés común: la certificación y profesionalización de personas facilitadoras en la entidad, la ampliación de la capacidad instalada de los centros públicos de mecanismos alternativos, y la coordinación de criterios entre la reforma federal y la legislación estatal.

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