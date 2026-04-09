Jubilados de Gobierno exigen pago con bloqueo

Representantes de jubilados del Gobierno del Estado y de los Parques Tangamanga denunciaron un grave rezago en el pago de finiquitos y liquidaciones, al asegurar que existen casos de personas con hasta cinco años sin recibir un solo peso.

Aclararon que no se trata de adeudos en pensiones, ya que estas se encuentran al corriente, sino de pagos pendientes al momento de la jubilación.

Durante una reunión, los voceros señalaron que la principal responsabilidad recae en la Secretaría de Finanzas, dependencia encargada de liberar los recursos para cubrir los adeudos.

Explicaron que, aunque hay disposición de otras áreas para avanzar en los pagos, la falta de presupuesto ha impedido resolver el atraso acumulado, que incluye al menos 60 cheques pendientes, además de múltiples casos sin cubrir desde hace varios años.

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“Tenemos compañeros que se jubilaron hace cuatro años y no han percibido ni un cinco. Incluso hay quienes ya fallecieron sin recibir su dinero”, señalaron.

Indicaron que el próximo martes sostendrán una reunión con autoridades estatales, entre ellas funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de Finanzas, con el objetivo de destrabar la liberación de recursos y definir un esquema de pagos.

Los representantes plantearon la posibilidad de realizar pagos parciales para avanzar de forma gradual, siempre que exista un compromiso firme de reducir el rezago.

Asimismo, advirtieron que el problema podría agravarse si no se atiende antes del cierre del ejercicio fiscal, ya que existe el riesgo de que los recursos se agoten sin cubrir los adeudos pendientes.

Subrayaron que muchos de los jubilados, especialmente los trabajadores de los parques, enfrentan condiciones complicadas, pues durante años laboraron en campo y hoy requieren recursos para gastos básicos y atención médica.

“Sabemos que hay dinero, pero no se está destinando a quienes trabajaron toda su vida. No pedimos limosna, exigimos lo que por derecho nos corresponde”, expresaron.

Finalmente, confiaron en que tras la reunión con autoridades puedan obtener avances concretos y se comprometieron a informar a los afectados sobre los acuerdos alcanzados.