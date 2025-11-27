Judicializan 10 casos por daños a infraestructura

Pese a los diversos reportes de vandalismo y robo contra la infraestructura urbana municipal, los cuales han sido confirmados por las autoridades del Ayuntamiento de San Luis Potosí, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en lo que va del año, tan solo se han registrado un total de 7 carpetas de investigación por este delito.

Según el más reciente reporte del SESNSP, de enero a octubre la capital potosina, concentró la mayoría de los casos por robo de infraestructura para los servicios públicos a nivel estatal, los cuales ascienden a 10 casos judicializados en los 59 municipios de la entidad potosina.

De forma específica, en la capital, 4 casos se registraron en el mes de enero, uno se registró en el mes de marzo, y 2 carpetas de investigación fueron aperturadas en el pasado mes de mayo.

Este total implica una disminución del 61 por ciento con respecto al mismo periodo de enero a octubre del año pasado, cuando para ese entonces en la capital potosina se contabilizaron un total de 18 carpetas de investigación por este delito.

El más reciente reporte emitido por la Dirección de Servicios Municipales del ayuntamiento capitalino, informó que durante las primeras semanas del mes de noviembre en la calle Luis Donaldo Colosio, a la altura de la Canaco y la Universidad Politécnica, cuadrillas municipales localizaron líneas eléctricas dañadas. Tras reponer tramos y dar mantenimiento general, lograron reconectar ocho luminarias que permanecían apagadas.

Otro reporte atendido fue en el fraccionamiento Balcones del Valle, específicamente en avenida Mariano Jiménez y Fuente de las Flores, donde se sustituyó una fotocelda defectuosa que impedía el encendido del sistema.

Además, en el atrio del templo de San Sebastián se restituyeron líneas robadas y se dio mantenimiento a los faroles coloniales, equipados con focos LED, que quedaron nuevamente en funcionamiento.