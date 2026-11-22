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Las multas por 3 millones 442 mil pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso al Partido Verde (PVEM) no corresponden a malos manejos de recursos, sino a diferencias de interpretación sobre la aplicación del dinero, sostuvo el dirigente estatal del partido, Ignacio Segura Morquecho, quien atribuyó las sanciones a discrepancias entre los gastos reportados y los criterios de fiscalización de la autoridad electoral.

El dirigente argumentó que un gasto puede ser registrado por el partido bajo un concepto y posteriormente el INE determinar que debió destinarse a otro rubro. Como ejemplo, mencionó que una capacitación electoral sobre paridad de género puede ser reportada por el PVEM, pero que la autoridad considere que debió enfocarse en juventudes en política. Si el concepto no coincide con el criterio del organismo, se genera una multa.

"No es mal manejo, son multas sobre cómo se aplicó y en el rubro que se aplicó", insistió Segura Morquecho, quien sostuvo que existe una "discordancia" entre la interpretación del partido y la del INE sobre el destino de los recursos. Con esta explicación, el dirigente rechazó que las sanciones representen un manejo irregular del dinero público recibido por el partido.

Sin embargo, la resolución del INE correspondiente al ejercicio fiscal 2024 identificó 31 conclusiones sancionadas al comité estatal del PVEM, de las cuales 13 correspondieron a conductas de fondo y derivaron en reducciones de financiamiento. El partido únicamente impugnó tres de las sanciones y las tres fueron confirmadas mediante el recurso SM-RAP20/2026.

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Entre las sanciones que el PVEM no controvirtió se encuentra la de mayor monto, por un millón 185 mil 844.20 pesos. Tampoco impugnó otras 27 conclusiones, mientras que las dos sanciones de fondo que sí llevó a revisión ascendieron a un millón 49 mil 570.52 y 741 mil pesos, respectivamente.