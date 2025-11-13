Justifica Torres Sánchez desalojo de manifestantes

Después de la protesta de residentes de la localidad Escalerillas en el poniente de la capital potosina, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, justificó que cuando se afecta el derecho de terceros, es necesario aplicar el uso de la fuerza pública.

Dijo que, si bien las movilizaciones sirven para visibilizar problemas frente a la inactividad de alguno de los tres órdenes de gobierno, este lunes no había justificación para que los manifestantes bloquearan vialidades, pues fueron atendidos por diferentes autoridades.

“El estado en ese momento estaba prestando atención, entonces al ver que estaban bloqueando de manera masiva e importante, paralizando el sector poniente de la ciudad, pues lo que se hizo fue mover a este grupo de personas y con eso, generar y hacer válido el estado de Derecho”, defendió.

Este martes entre las 19:00 y 20:00 horas, concluyó una asamblea pública, a donde acudieron 400 habitantes de Escalerillas y funcionarios de la CEA, de la Conagua y del municipio, en la cual se lograron obtener algunos acuerdos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Dejar bien en claro: la postura del Estado, el gobernador siempre nos lo ha indicado, es permitir las expresiones sociales; siempre en todo momento hacerlo, sin embargo, cuando se afecta el derecho de terceros, pues tiene que hacerse uso del ejercicio de la autoridad”, remató.

Durante la manifestación, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Guardia Municipal capitalina desalojaron a los ciudadanos inconformes que impedían el tránsito en la glorieta de la familia e incluso detuvieron a tres colonos.