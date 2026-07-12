La Fenapo impulsa el turismo nacional

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La Secretaría de Turismo de San Luis Potosí confía en que la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026 sea el principal impulso para la actividad turística durante el verano, luego de que el estado iniciara la temporada vacacional con una ocupación hotelera promedio del 52 por ciento.

La titular de la dependencia, Yolanda Josefina Cepeda Echaverría, informó que el porcentaje corresponde al corte más reciente y explicó que el comportamiento del sector suele modificarse conforme avanza el periodo vacacional, especialmente entre finales de julio y principios de agosto, cuando comienza a registrarse una mayor llegada de visitantes por la máxima fiesta de los potosinos.

La funcionaria Yolanda Josefina Cepeda Echaverría destacó que las expectativas son favorables debido a que la Fenapo históricamente genera una importante afluencia de turismo nacional, lo que se traduce en un incremento de reservaciones y una mayor derrama económica para hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos.

Paralelamente, la Sectur buscará que ese flujo de visitantes también beneficie a otras regiones del estado. Para ello, Cepeda Echaverría anunció que la próxima semana encabezará una reunión con las y los directores de Turismo de los municipios de la Zona Media, con el propósito de coordinar acciones de promoción y fortalecer la oferta turística regional.

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Con esta estrategia, la dependencia pretende que los municipios desarrollen campañas y productos turísticos que incentiven a los visitantes a extender su estancia y recorrer otros destinos del estado, aprovechando el escaparate que representa la edición 2026 de la Feria Nacional Potosina.