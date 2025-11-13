La Fenapo y Arena sin permisos definitivos para operar

El director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, confirmó que tanto la Arena Potosí como las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) aún se encuentran en proceso de obtener sus permisos y licencias de funcionamiento definitivos.

Mientras los expedientes se integran completamente, ambos recintos continúan realizando sus actividades mediante permisos temporales que se otorgan de manera específica para cada evento.

De acuerdo con el funcionario municipal, los trámites de regularización de estos espacios “van avanzando” y se encuentran en una etapa de revisión por distintas áreas del gobierno capitalino.

Explicó que, aunque los expedientes se abren y gestionan en la Dirección de Comercio, el proceso requiere la participación de otras dependencias como Protección Civil, Vialidad, Ecología y Desarrollo Urbano, entre otras, las cuales deben emitir los dictámenes técnicos necesarios para que los lugares puedan operar conforme a la normativa.

Mientras se concluyen los procedimientos administrativos, la Dirección de Comercio mantiene un esquema de permisos temporales, por lo que cada evento que se realiza en la Arena Potosí o en la Fenapo debe contar con una autorización individual. “Cuando tienen un evento, se emite un permiso específico, con su respectivo dictamen de Protección Civil, que avala las condiciones de seguridad del inmueble y del tipo de espectáculo que se llevará a cabo”, explicó De la Vega Pineda.

El titular del área detalló que este mecanismo de permisos por evento responde a la diversidad de actividades que albergan ambos espacios, pues no todas implican los mismos riesgos o requerimientos.

“No es lo mismo un concierto de rock, un evento infantil o una función de lucha libre; cada uno tiene características y necesidades diferentes, por eso los permisos se otorgan de forma particular”, puntualizó.