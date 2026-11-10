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La FGE aún desconoce desacato de la alcaldesa

Por Rubén Pacheco

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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La FGE aún desconoce desacato de la alcaldesa
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      Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) todavía no recibe notificación del Tribunal Electoral del Estado (TEE), sobre la vista del desacato del municipio de Venado, gobernado por la "alcaldesa" José Reyes "Reyitos" Martínez Rojas del PVEM.

      El órgano jurisdiccional resolvió informar a la FGE, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y el Congreso del Estado, a fin de que intervengan, de acuerdo con sus atribuciones, en contra del Ayuntamiento por el incumplimiento de una sentencia dictada desde el 5 de diciembre de 2024.

      Este caso corresponde al impago de un millón 107 mil 492.33 pesos al exsíndico Simón Sánchez González por salarios correspondientes a reducción de dietas de 2021, 2022, 2023 y 2024.

      Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, reconoció que tuvo conocimiento de la noticia mediante redes sociales, sin embargo, formalmente no tiene información en ese sentido.

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      Por ello, justificó que esperará tener el documento para conocer su contenido, y posteriormente emitir un pronunciamiento oficial.

      La resolución del TEE se dictó el pasado 14 de octubre, es decir, desde hace 18 días y todavía no da vista a la institución de procuración de justicia.

      A Martínez Rojas se le nombró como "alcaldesa", porque dentro de su solicitud de candidatura en 2024 pidió al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), a través un escrito firmado con su puño y letra, ser reconocido con género femenino.

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