logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La Ley de movilidad avanza, dice Torres S.

Por Rubén Pacheco

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
A
La Ley de movilidad avanza, dice Torres S.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una vez inicie el tercer año de funciones del Poder Legislativo, se trabajará en atender y darle salida a dos iniciativas en materia de movilidad y transparencia, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado. 

      Refirió que el Poder Ejecutivo tiene interés de generar las condiciones para que avance el dictamen de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, cuya moción es acompañada por asociaciones civiles, universidades y diputados.

      Subrayó que San Luis Potosí requiere de una norma vanguardista, por ello, la Secretaría General mantendrá comunicación permanente con las dictaminadoras, a fin de conocer el estado de la misma. 

      "Por parte del Gobierno del Estado hay algunas iniciativas que ya fueron presentadas. Algo que nos interesa muchísimo, tiene que ver con la ley de movilidad ¿verdad? Es una iniciativa que fue consensuada con algunos colectivos", remató.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aunado a ello, destacó la relevancia de la definición de las leyes secundarias de la Ley de Transparencia –que incluye la creación del Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG) en sustitución de Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP)-, en aras de "escuchar a las voces involucradas en ello".

      "Por parte del estado, pues toda la apertura en todos los sentidos, para que tengamos normas siempre vanguardistas", remató el funcionario estatal.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava
        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava

        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava

        SLP

        Pulso Online

        La obra tendrá una longitud de 500 metros y busca agilizar la circulación hacia la Zona Industrial y la salida a Guadalajara

        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias
        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias

        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias

        SLP

        PULSO

        Se reportan niveles considerables de agua en Río Santiago, generando tráfico lento

        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar
        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar

        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar

        SLP

        Rubén Pacheco

        En el primer semestre de 2026, registró 5 mil 025 denuncias, un 3% menos que en 2025

        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso
        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso

        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Argumentó motivos personales; Yaniria Santiago asumirá como legisladora suplente