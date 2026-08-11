La Ley de movilidad avanza, dice Torres S.

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Una vez inicie el tercer año de funciones del Poder Legislativo, se trabajará en atender y darle salida a dos iniciativas en materia de movilidad y transparencia, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Refirió que el Poder Ejecutivo tiene interés de generar las condiciones para que avance el dictamen de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, cuya moción es acompañada por asociaciones civiles, universidades y diputados.

Subrayó que San Luis Potosí requiere de una norma vanguardista, por ello, la Secretaría General mantendrá comunicación permanente con las dictaminadoras, a fin de conocer el estado de la misma.

"Por parte del Gobierno del Estado hay algunas iniciativas que ya fueron presentadas. Algo que nos interesa muchísimo, tiene que ver con la ley de movilidad ¿verdad? Es una iniciativa que fue consensuada con algunos colectivos", remató.

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Aunado a ello, destacó la relevancia de la definición de las leyes secundarias de la Ley de Transparencia –que incluye la creación del Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG) en sustitución de Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP)-, en aras de "escuchar a las voces involucradas en ello".

"Por parte del estado, pues toda la apertura en todos los sentidos, para que tengamos normas siempre vanguardistas", remató el funcionario estatal.