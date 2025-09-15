Miss México es del Edén

Fátima Bosch de Tabasco, se coronó la noche de este sábado como Miss Universo México 2025, con lo que será la representante nacional en el certamen mundial de Miss Universo a realizarse en Tailandia en noviembre próximo.

Licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda es una chica que en una entrevista concedida para XEVT reveló haber tenido una infancia difícil.

“Me hacían bullying, tengo dislexia, déficit de atención e hiperactividad, y no entendía. Si la escuela apoyara en lugar de decirte qué burro, le invertirías las horas en lo que eres bueno. Los niños pueden llegar a ser muy crueles, pero no tengo rencor, porque hay que tener empatía, porque no lo hacían adrede”, apuntó.

En esa misma plática se recordó que desde hace seis años la estaban invitando al concurso (tiene 24 años), pero hasta ahora se atrevió. Justo en 2018 fue condecorada como Flor de Oro de Tabasco.

María Fernanda Beltrán, Miss Universo México 2024, fue la encargada de coronar a la reina entrante en una ceremonia realizada en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas de Jalisco, ubicada a un lado de la Cineteca Guadalajara, actual sede anual del Festival Internacional de Cine de la entidad.

Bosch representará a México en la 74 edición del certamen internacional de belleza a realizarse el 21 de noviembre en Tailandia.

La ganadora dijo, durante una pregunta general sobre cuál era el México que quería para el futuro, que se necesitaba educación y salud de calidad.

“Que sean un derecho y no un privilegio, donde las mujeres podamos salir a la calle sin miedo y que los niños no renuncien a sus sueños”, subrayó.