La Procesión de los Cristos es Patrimonio Cultural

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En sesión solemne, el Concejo de Villa de Pozos declaró la Procesión de los Cristos como Patrimonio Cultural e Inmaterial Municipal. El anuncio se presentó como "un acto de justicia histórica para una tradición con más de 120 años de existencia", aunque la procesión ya había sido reconocida como Patrimonio Cultural Municipal en 2022, cuando Pozos aún era una delegación del municipio de la capital.

Básicamente, se trató de una confirmación de la declaratoria de hace cuatro años basada en los mismos argumentos: la antigüedad de la celebración y el número de imágenes religiosas que participan en ella, que actualmente son alrededor de 600.

La sesión solemne tuvo como testigos de honor a representantes de las secretarías de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado. A partir de la nueva declaratoria, el gobierno de Pozos iniciará los trámites de inscripción en el Registro Estatal de Patrimonio Cultural y solicitará a la Secretaría de Cultura la emisión del decreto administrativo correspondiente para que el evento quede totalmente protegido desde el punto de vista legal.

El Viernes Santo de cada año, más de 600 imágenes religiosas antiguas y nuevas recorren las calles de Villa de Pozos, en una procesión que es considerada la manifestación cultural más arraigada de este municipio y que atrae visitantes de otros municipios, otros estados del país e incluso, del extranjero en la temporada de Semana Santa.

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