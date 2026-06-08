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La SCJN busca desechar controversia constitucional

Por Leonel Mora

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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La SCJN busca desechar controversia constitucional
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      El exconcejal de Villa de Pozos, Dante Alan Carreón Sandoval, en breve declaración, expuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quiere "matar" el Artículo 115 de la Constitución Mexicana, luego de que se diera a conocer que esta instancia legal pretende, en su sesión del próximo miércoles, desechar la controversia constitucional presentada por al menos dos de los funcionarios poceños inconformes con su destitución.

      "La Suprema Corte quiere matar el Artículo 115", dijo Carreón Sandoval, y agregó que a quienes se inconformaron con la decisión del Congreso del Estado de sustituir totalmente al primer Concejo Municipal podrían acudir a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

      El artículo 115 constitucional al cual hizo referencia garantiza la autonomía de los municipios, su personalidad jurídica, la no intervención de autoridades intermedias entre el municipio y el Estado, y la libre administración de su hacienda pública, entre otros aspectos.

      Carreón Sandoval y Gaspar Méndez Ramírez aparecen como principales promoventes de la controversia constitucional, aunque, al parecer, otra exconcejal de nombre Lilia o Liliana se habría sumado a la causa legal.

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