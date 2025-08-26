En caso de que, por cuestiones de agenda no sea posible entregarla al concluir la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la Vía Alterna quedaría inaugurada en septiembre próximo, estimó de nueva cuenta el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

El pasado 3 de agosto, el mandatario estatal informó que la inauguración de la vialidad se realizaría después del 20 de agosto, casi en la conclusión del evento ferial. Previamente había dicho que sería antes del comienzo.

Aunque Gallardo Cardona refirió que el Gobierno del Estado, se apegará al plazo de entrega establecido en este mes, matizó que, de no ser así, se cumpliría con la inauguración después de la gira a Japón, contemplada el próximo mes.

“Agosto tiene 30 días ¿no? 31, ya ves, hasta un día más me conseguiste. Entonces, sí claro, tenemos que tener la vía alterna. Vamos a ver si por agenda la alcanzamos a inaugurar antes de la gira a Japón, si no llegando de la gira, pero creo todo parece ser que será antes de la gira”, manifestó. A principios de este mes, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), reportó que el proyecto -procedente del sexenio pasado- registra un avance de más del 90 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La madrugada del pasado 13 de agosto, se registró el desprendimiento de rocas en la zona del deslave en el Circuito Potosí, cercano a la Vía Alterna, generando daños materiales a un vehículo que circulaba por la lateral del antes llamado Anillo Periférico Surponiente.