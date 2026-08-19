La Villa Navideña dañó Fundadores, señala la UGCH

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Los trabajos para sustituir piezas de cantera dañadas en la Plaza de los Fundadores ya se encuentran en marcha y parte de las afectaciones están relacionadas con la instalación de la pista de hielo y el árbol navideño colocados por el Gobierno del Estado en diciembre pasado. Así lo informó el titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra, quien señaló que el ingreso de maquinaria pesada provocó un deterioro adicional en esta zona del Centro Histórico.

El funcionario explicó que desde la semana pasada comenzó la reposición de las piezas ubicadas en los extremos de la plaza, donde se detectó un desgaste considerable y múltiples fragmentos rotos. Los trabajos se concentran actualmente sobre la calle Álvaro Obregón, en el tramo comprendido entre Aldama y Damián Carmona.

De acuerdo con Becerra, serán reemplazadas alrededor de 90 piezas de cantera, una cifra que consideró importante debido a que permitirá renovar prácticamente todo el contorno de la Plaza de

los Fundadores.

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Además de estas labores, personal municipal inició la reposición de guías podotáctiles en el pasaje Zaragoza, donde se han identificado fisuras y piezas faltantes. El funcionario señaló que algunos de estos daños pueden estar relacionados con maniobras de carga y descarga realizadas en la zona, así como con la circulación indebida de vehículos en espacios peatonales.

Becerra hizo un llamado a respetar las restricciones de acceso en el Centro Histórico y recordó que únicamente vehículos de emergencia o de servicios públicos pueden ingresar de manera excepcional a determinadas áreas. Añadió que, además del tránsito vehicular, también se han detectado actos de vandalismo que contribuyen al deterioro de la infraestructura urbana, por lo que las reparaciones se mantienen de manera constante.