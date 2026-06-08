Laboratorio del IFSE detectará obras públicas de mala calidad
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El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) incorporará una Unidad de Laboratorio de Obra Pública para realizar pruebas técnicas a materiales utilizados en calles, carreteras y otras obras financiadas con recursos públicos, informó el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías.
El laboratorio tendrá capacidad para evaluar la resistencia del concreto hidráulico y la calidad del asfalto mediante pruebas certificadas, además de medir espesores y extraer muestras de pavimento para verificar si las obras cumplen con las especificaciones establecidas en los contratos.
De acuerdo con el legislador, los resultados obtenidos permitirán sustentar observaciones derivadas de los procesos de auditoría cuando se detecten diferencias entre las características contratadas y las condiciones reales de las obras ejecutadas por ayuntamientos o dependencias públicas.
Gámez Macías señaló que la unidad operará como un área administrativa independiente dentro del organismo fiscalizador y actualmente avanza en la acreditación de normas nacionales e internacionales relacionadas con la evaluación de materiales para construcción.
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Añadió que la evidencia generada por el laboratorio podrá utilizarse para documentar incumplimientos en obra pública y respaldar los procedimientos que correspondan en materia de fiscalización.
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