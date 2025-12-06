Las empresas deben contratar su equipo de seguridad: Naya

No se necesita otra corporación privada, pero sí un comando de seguridad especializada que se coordine con los cuerpos de seguridad pública para reforzar la prevención y la reacción en la Zona Industrial, propuso el exsecretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública Miguel Naya Guerrero.

Dijo que tiene que tratarse de una corporación planeada en específico para establecer tareas de coordinación y seguridad para las Industrias, deberá ser una división especial de la seguridad privada, un comando especial enfocado en la seguridad de las empresas con tareas extramuros.

Considero que para especializar la seguridad, es muy importante que las industrias contraten sus cuerpos de seguridad en el exterior, pero no con los policías tradicionales, sino con gente y equipo especializado que permita realizar tareas de resguardo de la integridad física y patrimonial de las industrias, pero lo más importante es que cuide a las personas.

Advirtió que no se trata de relevar a los cuerpos policiales estatal y de los municipios, porque precisamente una buena corporación de atención privada puede establecer tareas de coordinación con los cuerpos de seguridad pública.

Añadió que las empresas pueden trabajar con cuerpos de seguridad que sean moralmente solventes, con el fin de evitar que un prestador del servicio no reúna los requisitos mínimos de preparación y de certificación de sus elementos.

Consideró que al contratar una empresa, los usuarios deben certificar que ellos cuenten con sus licencias, su capacitación, certificaciones y exámenes de control y confianza, porque es exactamente lo mismo que ocurre con las grandes compañías de proveedores.