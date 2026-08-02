Las lluvias dañarán vialidades en la Z.I.

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La temporada de lluvias pondrá nuevamente a prueba las vialidades de la Zona Industrial de San Luis Potosí, donde varios de los principales ejes presentan daños que ya no pueden resolverse únicamente con bacheo, advirtió Mario González Martínez, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

El empresario informó que actualmente se realizan trabajos emergentes en seis ejes, tres de ellos en coordinación con el Gobierno estatal y otros tres con el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Sin embargo, señaló que estas labores buscan contener el deterioro durante las lluvias, pues existen sectores que requieren una intervención de mayor alcance.

Entre los puntos que generan mayor preocupación se encuentra el cruce del Eje 134 con avenida Industrias, además de la avenida Comisión Federal de Electricidad (CFE), particularmente en el tramo comprendido entre los ejes 130 y 134. González Martínez destacó que esta última vialidad es fundamental para la operación del corredor industrial, debido a su conexión con la Vía Alterna y el elevado flujo vehicular que soporta diariamente.