Les aplican "barredora" en Pozos

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la remoción de los 14 integrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos, así como de sus respectivos suplentes, como resultado de un acuerdo institucional alcanzado al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La determinación fue avalada durante la Sesión Ordinaria del Pleno, en la que las y los diputados respaldaron la salida inmediata de quienes hasta ayer fungían como regidores del Concejo Municipal, con el objetivo de dar paso a una nueva etapa en la administración local.

Tras la aprobación legislativa, se dio a conocer la nueva integración del cuerpo de concejales y el cual quedará conformado por René Oyarvide, Georgina Andrade, Sebastián Galindo Arriaga, Octavio Íñiguez, Laura Chavarría, Luis Enrique López, Socorro Hernández, Mario Cortés, Norma Angélica Herrera, Carlos Fernando Cabriales, Sandra Leticia Hernández, Ulises Fabián Toro y Claudia Galán.

Al respecto, el presidente de la Jucopo, Héctor Serrano Cortés, explicó que la decisión no responde a una postura personal, sino a un acuerdo colegiado en el que participaron todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Señaló el diputado que desde el inicio se planteó la sustitución total del Concejo, aunque el proceso se prolongó debido a la revisión cuidadosa de perfiles para evitar vacíos en la administración municipal.

Precisó que la remoción de los concejales será efectiva de manera inmediata. Subrayó que ninguno de los integrantes salientes, incluidos los suplentes, repetirá en el cargo.