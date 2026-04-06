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Les vendieron casa sin acceso a agua potable

Vecinos de los Molinos 1, 2 y 3 avisan que extenderán sus protestas al Interapas

Por Martín Rodríguez

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
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Les vendieron casa sin acceso a agua potable

Habitantes de los fraccionamientos Molinos 1, 2 y 3, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron irregularidades en el servicio de abasto de agua por parte del organismo Interapas y la constructora que les vendió sus viviendas, ya que -señalaron- construyeron las privadas, sabiendo que no había infraestructura adecuada para garantizar el abastecimiento de agua potable.

Protestas de vecinos exigen solución urgente al abasto de agua

Una vez que los vecinos se pusieron de acuerdo, bloquearon vialidades principales como el acceso al río Santiago, en busca de que el Interapas atienda urgentemente la situación, pues mencionaron que aunque el organismo operador de agua se comprometió a solucionarlo, hasta hoy no lo ha hecho y ahora no se quieren hacer responsables de la problemática.

Se dijeron hartos de no tener agua en sus llaves de paso, de comprar pipas particulares cada semana y de no poder realizar desde hace meses sus actividades más esenciales.

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"Es insostenible esta situación, llevamos meses batallando, sin poder contar con agua para nuestra familias, nuestros hijos y nuestros abuelitos, que son personas que urgentemente requieren de agua para su limpieza y alimentación", aseguró Juana Cervantes, una de las vecinas afectadas.

Denuncian falta de responsabilidad social y corrupción en constructora

Adelantaron que continuarán con las manifestaciones, pero ahora la llevarán a las oficinas del organismo operador, para que su petición sea atendida y resuelvan de una vez por todas, la situación que representa una falta de responsabilidad social, corrupción y una actuación ventajosa y tramposa de la empresa que comercializó las casas sin abastecimiento de agua.

Dijeron haber sido informados de que en las mesas colegiadas del Ayuntamiento, el Interapas aseguró que estos fraccionamientos no tendrían problema con el abasto de agua, lo que no fue real y hoy se vive la realidad y las consecuencias de las decisiones tomadas, porque las privadas no cuentan con la infraestructura ni conexión idónea ni suficiente para brindar el servicio.

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