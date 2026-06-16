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Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

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Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

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Arreola buscará ser candidato a gobernador por Morena (video)

"Este es el momento de las juventudes de San Luis Potosí", expresó el diputado

Por Ana Paula Vázquez

Junio 16, 2026 04:12 p.m.
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Carlos Arreola Mallol / Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      El diputado local y presidente del Consejo Estatal de Morena, Carlos Arreola Mallol, confirmó que buscará participar en la encuesta interna rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí y advirtió que el partido no debe volver a postular candidatos provenientes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

      Al referirse al proceso interno que Morena abrirá en los próximos días, Arreola señaló que esperará la publicación de la convocatoria y la autorización de los órganos estatales y nacionales del partido para formalizar su registro; sin embargo, reconoció que su intención es medirse en la encuesta como representante de las juventudes y del relevo generacional dentro del movimiento. "Y el que no quiera y no esté dispuesto, que se haga a un lado, porque este es el momento de las juventudes de San Luis Potosí", expresó.

      El legislador afirmó que Morena cuenta con perfiles propios para competir por la gubernatura y sostuvo que la militancia debe ser prioritaria en la definición de candidaturas. En ese sentido, rechazó la posibilidad de que actores políticos externos encabecen nuevamente al partido. "No queremos que otra vez un dirigente del Verde sea nuestro candidato. No queremos que otra vez una secretaria de Salud del PRI sea nuestra candidata", declaró.

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      Arreola aseguró que Morena atraviesa un momento favorable para competir por el gobierno estatal al señalar que es el partido con más afiliados en San Luis Potosí, el que más votos aportó a la presidenta Claudia Sheinbaum y el que, afirmó, encabeza las encuestas en la entidad. Asimismo, sostuvo que ha recorrido las cuatro regiones del estado para construir un proyecto político con presencia estatal.

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