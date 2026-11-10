Limitarán uso del claxon en las procesiones
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La Dirección General de Policía Vial y Movilidad del Ayuntamiento de San Luis Potosí establecerá restricciones para las caravanas y peregrinaciones guadalupanas que ingresen a la capital, principalmente para evitar el uso excesivo del claxon en zonas donde se ubican hospitales, escuelas y espacios de atención a adultos mayores, informó su titular, José Adolfo Ortiz.
El funcionario señaló que ya han recibido numerosas solicitudes de acompañamiento vial por parte de grupos religiosos que se trasladarán desde otros municipios y puntos de la zona metropolitana hacia la ciudad, por lo que se determinó brindarles custodia, pero bajo ciertas condiciones.
Explicó que los elementos de Policía Vial deberán recibir a los contingentes desde los puntos de entrada a la ciudad o desde sus lugares de salida, para acompañarlos durante el recorrido y mantener una velocidad moderada que permita reducir riesgos y evitar afectaciones a la circulación.
Una de las principales restricciones será suspender el uso del claxon cuando las peregrinaciones ingresen a la zona de la Alameda y la Calzada de Guadalupe, debido a que en ese sector se encuentran el Hospital Militar, la Cruz Roja, un asilo de adultos mayores y diversas escuelas.
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Ortiz indicó que la medida responde a la contaminación auditiva que generan algunas caravanas al utilizar de manera constante las bocinas de sus vehículos, por lo que deberán acatar esta indicación durante su paso por dichos puntos, aun cuando se mantendrá el acompañamiento de los agentes viales.
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