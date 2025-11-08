Llama el INE a jóvenes a tramitar su credencial

Ante la necesidad de mantener actualizado el padrón electoral en San Luis Potosí, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) de San Luis Potosí hizo un llamado a las y los jóvenes que cumplan 18 años a tramitar su credencial de elector, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en los próximos procesos democráticos.

El delegado del INE en el estado, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, señaló que la actualización constante del padrón es fundamental para garantizar elecciones confiables y representativas. Explicó que el sector juvenil, comprendido entre los 18 y 29 años, representa una de las fuerzas más amplias dentro del listado nominal, por lo que su registro resulta clave para el equilibrio democrático.

Aispuro Cárdenas recordó que el trámite es gratuito y sencillo, ya que sólo se requiere acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía. En caso de no contar con esta última, las y los jóvenes pueden acudir acompañados de dos testigos que acrediten su identidad.

El funcionario federal destacó además que las credenciales que se emitan a partir de enero de 2026 tendrán vigencia hasta el año 2035, lo que permitirá mantener un registro actualizado y con cobertura de largo plazo.

Los módulos del INE en San Luis Potosí ofrecen atención desde las 8:00 de la mañana, donde personal capacitado orienta a la ciudadanía para realizar el trámite de manera rápida y segura. Con esta convocatoria, el instituto busca no sólo fortalecer el padrón, sino también impulsar la participación activa de las nuevas generaciones en la vida democrática del país.