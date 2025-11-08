logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Llama el INE a jóvenes a tramitar su credencial

Por Samuel Moreno

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Llama el INE a jóvenes a tramitar su credencial

Ante la necesidad de mantener actualizado el padrón electoral en San Luis Potosí, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) de San Luis Potosí hizo un llamado a las y los jóvenes que cumplan 18 años a tramitar su credencial de elector, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en los próximos procesos democráticos.

El delegado del INE en el estado, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, señaló que la actualización constante del padrón es fundamental para garantizar elecciones confiables y representativas. Explicó que el sector juvenil, comprendido entre los 18 y 29 años, representa una de las fuerzas más amplias dentro del listado nominal, por lo que su registro resulta clave para el equilibrio democrático.

Aispuro Cárdenas recordó que el trámite es gratuito y sencillo, ya que sólo se requiere acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía. En caso de no contar con esta última, las y los jóvenes pueden acudir acompañados de dos testigos que acrediten su identidad.

El funcionario federal destacó además que las credenciales que se emitan a partir de enero de 2026 tendrán vigencia hasta el año 2035, lo que permitirá mantener un registro actualizado y con cobertura de largo plazo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los módulos del INE en San Luis Potosí ofrecen atención desde las 8:00 de la mañana, donde personal capacitado orienta a la ciudadanía para realizar el trámite de manera rápida y segura. Con esta convocatoria, el instituto busca no sólo fortalecer el padrón, sino también impulsar la participación activa de las nuevas generaciones en la vida democrática del país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores
PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores

PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores

SLP

Samuel Moreno

FGE no atiende desaparición de joven
FGE no atiende desaparición de joven

FGE no atiende desaparición de joven

SLP

Rubén Pacheco

Ya pasó un mes de que ocurrió el plagio en la colonia San Francisco

Se viene paquetazo de deuda pública
Se viene paquetazo de deuda pública

Se viene paquetazo de deuda pública

SLP

Jaime Hernández

Propone diputado Carlos Arreola que el Congreso autorice al estado y a la alcaldía adquirir pasivos por hasta 13 mil 404.6 mdp

Empresarios potosinos confluyen en el foro BNI Connect
Empresarios potosinos confluyen en el foro BNI Connect

Empresarios potosinos confluyen en el foro BNI Connect

SLP

Martín Rodríguez

La intención es perfeccionar proveduría de servicios e insumos