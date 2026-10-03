Llama P.C. a no usar cauces como cochera
Cuando desciende el agua arrastra los autos: Ochoa Limón
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Ante los daños reportados en bienes materiales como automóviles provocados por las lluvias en diferentes municipios, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), exhortó a la ciudadanía a no utilizar arroyos o ríos como estacionamientos o vialidades.
"Desde Protección Civil Estatal mencionamos que sí tenemos presencia de lluvias, pero afortunadamente podemos reportar que no tenemos ningún reporte de una persona lesionada, ni tampoco tenemos reporte de viviendas afectadas, todo ha sido únicamente daños materiales y principalmente sobre las vías de comunicación", precisó.
Advirtió que en algunas localidades dichos cuerpos de agua se utilizan como calles y estacionamientos, sin embargo, cuando desciende el agua arrastra los coches y por ende, conminó a evitar estas adaptaciones viales.
Sí, bueno, el día de hoy por la mañana podemos reportar que hemos tenido presencia de lluvias desde el miércoles por la tarde. Todavía jueves, viernes, y pues bueno, sí se espera que continúe este pronóstico en todas las cuatro regiones del estado, pero afortunadamente, y de acuerdo al pronóstico, se reduce la intensidad de lluvias, esto no exime que tengamos alguna presencia de algún tema puntual", enfatizó.
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Complementó que actualmente el pronóstico considera la presencia de precipitaciones desde ayer viernes y hasta mañana domingo, principalmente en las zonas altas de las sierra y el norte del estado.
Afirmó que existe monitoreo y colaboración con los 59 municipios, cuyas autoridades reportan en tiempo real cualquier afectación de manera extraordinaria que requiera intervención del estado.
Recordó que a las 00:00 horas de este viernes comenzó el desfogue de la presa San José, derivado de un acuerdo con las Comisiones Estatal del agua (CEA), Nacional del Agua (Conagua) y el Interapas.
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