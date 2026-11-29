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Por tercera ocasión en su carrera, Charlyn Corral se clasificó a una Copa del Mundo junto a la Selección Mexicana Femenil, luego de 12 años de espera. Lo que está en el aire es saber si podrá llegar a Brasil 2027.

Charlyn Corral y su trayectoria en la selección

La última participación del Tri en la Copa del Mundo fue en 2015 y, en aquellas clasificatorias, la histórica delantera mexicana marcó un par de goles para asegurar el boleto. Al mirar atrás, Corral acepta que sigue siendo la misma en cuanto a su esencia, pero con una madurez muy marcada.

"Yo cuando me pongo a pensar en ese premundial, que recuerdo que me tocó marcar goles para pasar a ese mundial de Canadá, pues bueno, era una niña. Ya han pasado unos añitos, ahora ya soy una mujer madura, con muchos kilómetros en mis piernas, mucha trayectoria. Creo que en esencia sigo siendo la misma, porque eso nunca se pierde", confesó al finalizar el emocionante duelo frente a Haití.

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Obstáculos y evolución del futbol femenil mexicano

Dentro de los momentos complejos de la prolífica goleadora con la Selección Mexicana está el veto que vivió entre 2019 y 2022. Pese a esa dolorosa situación, la figura tricolor afirmó estar contenta por nunca dejar de trabajar para seguir agigantando su nombre.

"Me siento orgullosa, orgullosa de no haber tirado nunca la toalla, de buscar mi camino y mis puertas", subrayó.

Los pases a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos son la viva representación de la evolución del futbol femenil mexicano, un gran diferenciador respecto a cómo era en 2015, cuando no existía una liga profesional.

"Qué bonito es ver que en ese tiempo, en vez de ir para atrás del futbol femenino, fue para adelante, y que ahora creo que vislumbra aún mejor, y eso es todavía lo más bonito, saber que hay un mañana, y en ese momento (en 2015) pues era difícil verlo", analizó.

En un conteo global, incluyendo los Mundiales juveniles, Charlyn Corral quiere disputar el sexto de su carrera y, seguramente, buscar estar en sus primeros Juegos Olímpicos.